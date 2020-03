Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bahnstadt leicht verletzt. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Speyerer Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe eines Fitness-Studios bog er bei Grünlicht nach links auf den Parkplatz ab. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden 18-jährigen Kraftradfahrer zusammen, der seinerseits ebenfalls bei Grünlicht nach rechts auf den Parkplatz einbog. Der 18-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Seine Verletzungen wurden vor Ort medizinisch versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell