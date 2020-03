Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Vier Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro bei Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit gleich drei beteiligten Kleintransportern am Montag um 9.40 Uhr in der Diffenestraße wurden die drei Fahrer sowie ein Beifahrer leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die Fahrer von zwei Kleintransportern hatten bei Rotlicht an der Ampel der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße angehalten. Der 43-jährige Fahrer eines Ford Transit erkannte die Situation zu spät, fuhr auf und schob die Fahrzeuge aufeinander. Die Verletzten wurden an der Unfallstelle ärztlich versorgt und nahmen anschließend selbstständig ärztliche Hilfe in Anspruch. Alle Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

