Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1559) Einbruchsversuche im Laufer Ortsteil Kuhnhof

Lauf an der Pegnitz (ots)

Am vergangenen Montag (04.11.2019) versuchten Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser im Laufer Ortsteil Kuhnhof (Lkrs. Nürnberger Land) einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 07:00 Uhr und 21:45 Uhr versuchten die Einbrecher die Haustüren zweier Einfamilienhäuser in der Straße Im Wasach aufzubrechen. Den Tätern gelang es glücklicherweise nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen, so dass es in beiden Fällen beim Einbruchsversuch blieb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Hetzner / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell