Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 50-jähriger Rollstuhlfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag wurde im Stadtteil Neckarstadt ein 50-jähriger Elektrorollstuhlfahrer leicht verletzt. Eine 61-jährige Frau war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Kia auf der Oberen Clignetstraße in Richtung Käfertaler Straße unterwegs. An der Einmündung zur Käfertaler Straße übersah sie den 50-Jährigen, der mit seinem Elektrorollstuhl auf dem rot markierten, parallel zur Käfertaler Straße verlaufenden Radweg unterwegs war. Der Rollstuhlfahrer befand sich bereits mittig im Einmündungsbereich. Die 61-Jährige, die den Rollstuhlfahrer offenbar aufgrund eines falsch geparkten Fahrzeug nicht rechtzeitig erkennen konnte, stieß mit diesem zusammen und schob ihn etwas zur Seite. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen am Knöchel und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

