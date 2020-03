Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Richtiger Polizeibeamter vermasselt falschem Polizeibeamten die Tour - Manche machen vor nichts halt - Einbruch - E-Bike entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Beim Einparken gestreift

Rund 5300 Euro Sachschaden verursachte eine 73-Jährige am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr, als sie mit ihrem Pkw Fiat beim Einparken einen in der Heidestraße stehenden Pkw Hyundai beschädigte.

Abtsgmünd-Untergröningen: Manche machen vor nichts halt

Zwischen 9 und 13 Uhr am Mittwoch erhielt eine 71-jährige Abtsgmünderin zwei Anrufe eines Unbekannten, der angab von der Krankenkasse zu sein und ihre Wohnung von Corona-Viren befreien zu können. Allerdings wäre diese Hilfe nicht umsonst; beim ersten Anruf forderte der Mann 350,- Euro, beim zweiten Anruf packte er noch eine Schippe drauf und verlangte 500 Euro. Der Anrufer sprach Angaben der Frau zufolge, sehr schlecht deutsch. Sie reagierte richtig, beendete die Gespräche und erstattete Anzeige. Man muss wohl nicht extra darauf hinweisen, dass solche Versprechen unsinnig sind und die derzeit grassierenden Viren nicht von Mitarbeitern einer Krankenkasse "entfernt" werden können.

Aalen: Richtiger Polizeibeamter vermasselt falschem Polizeibeamten die Tour

Einem Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Aalen und somit einem "echten" Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass ein 81-Jähriger nicht um einen höheren Geldbetrag betrogen wurde. Der Senior wurde am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgab und dem gutgläubigen Mann die altbekannte Geschichte der festgenommenen Einbrecher erzählte. Da er den 81-Jährigen auch mit Aussagen über unehrliche Bankmitarbeiter verunsicherte, machte dieser sich per Taxi auf, um sein Geld von der Bank zu holen und es dem Unbekannten zur "sicheren" Verwahrung zu übergeben. Pech für den Anrufer, dass ausgerechnet ein Kriminalbeamter in der Bank auf den alten Herren aufmerksam wurde und den Mann davon überzeugen konnte, dass er auf dem guten Weg ist, einem Betrüger aufzusitzen. Der 81-Jährige ließ sich von dem Beamten glücklicherweise davon überzeugen, dass sein Geld nirgends so sicher ist, wie bei seiner Hausbank.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

An der Einmündung Gartenstraße / Friedrichstraße streifte eine 64-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr beim Abbiegen mit seinem Ford Transit de Pkw Mercedes Benz eines 57-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Verkehrsschild beschädigt

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 47-Jährige am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Opel ein am Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße aufgestelltes Verkehrsschild beschädigte.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen - 8000 Euro Sachschaden

Eine verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr ereignete. Eine 23-Jährige hatte beim Abbiegen auf der Landesstraße 1060 Einmündung Neunheim / Eigenzell den Pkw BMW eines 60-Jährigen übersehen und diesen mit ihrem Pkw VW gestreift. Obwohl der 60-Jährige noch eine Vollbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin erlitt Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike entwendet

Zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr und Mittwochmorgen 1.30 Uhr entwendete ein Unbekannter ein E-Bike, das von seinem Besitzer am Bahnhofsplatz in Schwäbisch Gmünd angekettet worden war. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Hüttlingen: Einbruch

Zwischen Mittwochmorgen, 9 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Dieb die Eingangstür zu einem Vereinsheim im Bärenhaldenweg aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, schob der Einbrecher an einer danebengelegenen Verkaufsstation den Rollladen nach oben und entwendete daraus eine kleine Kasse. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

