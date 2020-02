Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rechts-vor-Links missachtet

Baden-Baden (ots)

Nach einer Vorfahrtsverletzung an der Kreuzung der Straßen `Obere Hafnerstraße´ und `Am Gottesacker´ am Samstagmittag, waren ein Leichtverletzter und 15.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Gegen 12:30 Uhr missachtete dort eine Audi-Lenkerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden Seat-Fahrers. Dieser wurde leicht am Kopf verletzt. Nachdem der Rettungsdienst den 47-Jährigen vorsorglich in ein Klinikum brachte, konnte er dieses noch am selben Tag wieder verlassen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell