Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgängerin angefahren - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 07:00 Uhr, wollte ein 65-jähriger Autofahrer von der Walter-Wenthe-Straße nach rechts in die Hochlarmarkstraße einbiegen. Kurz vor dem Kreisverkehr wollte eine 56-jährige an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Die Fußgängerin verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand kein Sachschaden.

