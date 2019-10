Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Einbruchsserie in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am Montagabend (21.10.2019), zwischen 18:45 Uhr - 20:50 Uhr, kam es in Limburgerhof zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen. Zwischen 18:45 Uhr und 20:40 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Anwesen in der Hardenburgstraße. Im Anwesen wurden mehrere Räume durchsucht und nach jetzigem Ermittlungsstand Bargeld entwendet. In dem Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Weinbietstraße ein. Die Täter verschafften sich hier ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Gebäudebereich Zutritt. Im Anwesen wurden durch die Täter mehrere Räumlichkeiten durchwühlt, die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es zwischen 19:00 Uhr und 20:50 Uhr in der Woogstraße. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster aufgehebelt. Aus dem Anwesen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. In wie weit die Taten zusammenhängen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten/Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

