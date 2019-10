Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Unfallzeugen gesucht (37/2110)

Speyer (ots)

21.10.2019, 10:30 Uhr

Am Montag gegen 10:30 Uhr wurde der Polizei ein auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Abfahrtsbereich Speyer/West "umgefahrenes" Verkehrszeichen mitgeteilt. Aufgrund der Spurenlage vor Ort ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen ist und mit dem Verkehrszeichen kollidierte. An dem aus der Verankerung herausgerissenen Verkehrszeichen entstand ein Schaden von ca. 300 EUR. Hinweise auf den Schadensverursacher ergaben sich bei der Sachverhaltsaufnahme nicht.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen / dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

