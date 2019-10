Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Biomarkt mit Täterfestnahme (02/2210)

Speyer (ots)

21.10.2019, 23:50 - 23:54 Uhr

Kurz vor Mitternacht verschaffte sich ein 42-Jähriger Wohnsitzloser durch Aufhebeln eines Fensters unberechtigten Zutritt in einen Biomarkt in der Bahnhofstraße. Er entwendete dort eine Spendenkasse, mehrere Packungen Zigaretten und ca. 4-5 Fleecejacken. Die mit der Tatortaufnahme betrauten Polizeibeamten konnten den Täter auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera zweifelsfrei identifizieren, da er auch zurückliegend bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist. Er konnte im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei festgestellt und festgenommen werden und wird im Verlauf des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell