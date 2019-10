Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Verkehrsunfallflucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Montag, 21.10.2019, gegen 07:10 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer die L454 vom Ortsteil Schauernheim in Fahrtrichtung Dannstadt. Etwa 500m vor der Autobahnüberführung (BAB 65) kam dem PKW-Fahrer ein bislang unbekannter PKW aus Richtung Dannstadt entgegen. Der entgegenkommende PKW geriet auf die Fahrspur des 40-Jährigen, sodass dieser ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der unbekannte PKW wich ebenfalls aus. Durch das Ausweichen beschädigte der unbekannte PKW einen am rechten Fahrbahnrand aufgestellten Leitpfosten. Hiernach entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen PKW bzw. dem Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

