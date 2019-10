Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Einbruchsversuch

Kehl, Auenheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Firmengebäude in der Neudorfstraße einzubrechen. Die auf den Plan gerufenen Beamten des Polizeireviers Kehl konnten vor Ort an einem Bürofenster frische Hebelspuren feststellen. In das Anwesen waren die ungebetenen Besucher nach ersten Erkenntnissen nicht gelangt.

/ya

