Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Dominoeffekt

Baden-Baden, Oos (ots)

Das Vorhaben einer 69 Jahre alten Frau in der Breslauer Straße einzuparken, mündete am Dienstagmittag in einem Unfall und rund 12.000 Euro Sachschaden. Die Frau war mit ihrem VW gegen 13.15 Uhr stadteinwärts unterwegs, als sie in eine Parklücke einfahren wollte. Dabei stieß sie gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fiat Panda, der wiederum auf den davorstehenden Dacia geschoben wurde. Dem nicht genug, rollte der Dacia auch noch gegen ein viertes Fahrzeug, einen VW Golf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

/rs

