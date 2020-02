Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, B3 - Leicht verletzt

Renchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend auf der B3 zwischen Urloffen und Renchen musste ein Volkswagen an den Abschlepphaken. Dessen 43 Jahre alter Fahrer war kurz nach 23 Uhr über einen auf der Fahrbahn liegenden Baum gerollt, welcher zuvor vom Sturmtief "Sabine" entwurzelt worden war. Durch die Kollision lösten die Airbags des Wagens aus und der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

