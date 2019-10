Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 08.10.2019

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Versuchte Raubtat einer Geldbörse ++

Leer - Am heutigen Dienstag kam es gegen 13:50 Uhr in einer Bankfiliale in der Bremer Straße zu einer versuchten Raubtat einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Geldbörse einer 51-jährigen Frau aus Leer an sich zu reißen, als diese die Bankfiliale verließ. Bei der Tatausführung hielt der Täter die Frau mit der einen Hand am Arm fest und versuchte die Geldbörse mit der anderen Hand zu entreißen. Als sich die Frau zur Wehr setzte, flüchtete der Täter ohne Beute fußläufig in Richtung Papenburger Straße. Der Täter wird auf eine Körpergröße von 180cm, schlanker Statur und blasser Hautfarbe beschrieben. Bekleidet war er mit blauer Jeans, blauen Sneakers und hellem Sweatshirt mit Kapuze bekleidet beschrieben. Während der Tatausführung trug der Täter die Kapuze über dem Kopf. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Tecklenborg

Telefon: (0491) 97690-114

E-Mail: tim.tecklenborg@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell