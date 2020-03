Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW beschädigt - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Aalen (ots)

Neresheim: PKW beschädigt

Ein PKW Daimler-Benz, welcher zwischen dem 28.02. und dem 13.03.2020 in der Tiefgarage des Rathauses in der Hauptstraße abgestellt war, wurde durch bislang unbekannte Täter beschädigt. An dem Fahrzeug wurden sämtliche Scheiben beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Bopfingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstag um 14:15 Uhr befuhr eine 81-jährige Lenkerin eines PKW Opel die Bundesstraße 29, auf Höhe der Bergstraße. Beim Fahrstreifenwechsel übersah sie einen Sattelzug eines 56-Jährigen Lenkers und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 0174 / 3436544

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell