POL-AA: Ostalbkreis: Aufbrüche, zerkratzte Fahrzeuge, Feuerwehreinsatz, Unfälle

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer verließ am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr die B19 an der Abfahrt-Nord. An der dortigen abknickenden Vorfahrt missachtete er in der Folge die Vorfahrt eines 59-jährigern Renault-Fahrers, sodass es zum Unfall kam. Beide Fahrer bleiben hierbei unverletzt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Aalen: Versuchter Pkw-Aufbruch

An einem geparkten Pkw Ford versuchte ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Gerhart-Hauptmann-Straße die Scheibe der Beifahrertüre einzuschlagen, was ihm jedoch misslang. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro beziffert.

In der Hannah-Arendt-Straße wurde die Scheibe der Beifahrertüre eines Fahrzeuges eingeschlagen, wodurch sich ein Dieb am Donnerstag gegen 12 Uhr Zutritt in den Innenraum versachaffte. Aus dem Handschuhfach entwendete er den Führerschein, Personalausweis des Geschädigten, einen kleineren Bargeldbetrag sowie eine Eintrittskarte für ein Konzert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Waldhausen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Donnerstagmorgen wollte eine 56-jährige Mazda-Lenkerin in der Deutschordenstraße gegen 7.40 Uhr nach rechts in den Hof einer Gaststätte abbiegen. Wegen eines daraus ausfahrenden Fahrzeuges musste sie anhalten, was ein nachfolgender 19-jährige Seat-Lenker zu spät bemerkte und auffuhr. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Essingen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstagmorgen ein 51-jähriger Sattelzuglenker, als er auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen auf den Pkw einer 27-jährigen Fahrzeuglenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt an der Ampel auf Höher der Einmündung Forst angehalten hatte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro.

Rainau: Feuerwehr rückte aus

Am Donnerstagmorgen zündete ein 75-jähriger Mann gegen 7 Uhr in einem Wohnhaus im Burgstallweg im Wohnbereich seinen Schwedenofen an. Dabei fingen die drei daneben aufgestellten Holzkörbe Feuer. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Rainau, die mit 11 Mann im Einsatz war, das Feuer selbst löschen. Von den Feuerwehrleuten wurden die Holzkörbe ins Freie gebracht und anschließend die verrußte Wohnung gelüftet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Fahrzeuge zerkratzt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zerkratzte ein Unbekannter zwei Fahrzeuge, die in der Heubacher Straße abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gefährlich überholt

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Oberbettringer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Obwohl im Bereich einer Baustelle auf Höhe der Flüchtlingsunterkunft die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt war, überholte der Lenker eines silberfarbenen Seat Alhambra mit überhöhter Geschwindigkeit trotz Gegenverkehrs. Zwei Fahrzeuglenker mussten abbremsen bzw. ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Ermittlungen der Polizei zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Waldstetten: Pedelec-Fahrerin weicht Hund aus und stürzt

Am Donnerstag kam es gegen 13:15 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62 Jahre alte Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Die Frau fuhr von Weilerstoffel in Richtung Waldstetten und musste auf Höhe des Freibades einem Hund, der plötzlich die Straße querte, ausweichen. Hierbei stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

