Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 10.30 Uhr: Ein Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Rosengarten: Am Samstagnachmittag, um 16:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin die Bundesstraße von Schwäbisch Hall in Richtung Rosengarten-Uttenhofen. Nach der Abzweigung in Richtung Rosengarten-Tullau kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie und ihr 31-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Beide kamen vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Diakoniekrankenhaus nach Schwäbisch Hall. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

