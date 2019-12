PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung vom 23.12.2019

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach Einbruch, Eschborn, Frankfurter Straße, 23.12.2019, gg. 02.40 Uhr

(ho)Ein 38-jähriger Mann wird derzeit dringend verdächtigt, in der vergangenen Nacht einen Einbruch in ein Bürogebäude in der Frankfurter Straße in Eschborn begangen zu haben. Ein Mitarbeiter einer Firma wollte gegen 02.40 Uhr etwas aus dem Büro holen, als er dabei auf mehrere aufgebrochene Türen im Gebäude aufmerksam wurde. Nachdem er die Polizei verständigt hatte, machten sich sofort mehrere Einsatzkräfte der Polizei auf den Weg zum Einsatzort, um das Gebäude abzusuchen. Dabei wurden sie auf den Tatverdächtigen aufmerksam, der gerade dabei war, das Objekt zu verlassen. Im Gebäude wurden mehrere Laptops aufgefunden, die der mutmaßliche Täter offenbar zum Abtransport bereitgestellt hatte. Der Mann wurde festgenommen und zum Zwecke weiterer Maßnahmen zur Polizeistation gebracht. Gegen ihn wird nun wegen schwerem Diebstahl ermittelt.

2. Mögliche Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigter gesucht! Hofheim, Lorsbacher Straße, 20.12.2019, gg. 10.10 Uhr

(ho)Die Hofheimer Polizei sucht derzeit nach einem unbekannten Fahrradfahrer, der nach Schilderung eines Zeugen am Freitagvormittag Opfer einer Straßenverkehrsgefährdung geworden ist. Der Zeuge meldete sich gegen 10.10 Uhr bei der Polizei und gab an, zuvor auf der Landessstraße zwischen Lorsbach und Hofheim unterwegs gewesen zu sein. Dort sei er von einem Mercedes AMG überholt worden, der dabei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer gefährdet haben soll. Der Radfahrer sei von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Zeuge verfolgte daraufhin den Mercedes bis zu einer Garage und machte die verständigte Polizei darauf aufmerksam. Der mutmaßliche Fahrer des Mercedes wurde daraufhin ausfindig gemacht; machte jedoch zum Sachverhalt gegensätzliche Angaben wie der Zeuge. Da es für das Verfahren von erheblicher Bedeutung ist, wird daher der betroffene Fahrradfahrer, der am Freitagvormittag zwischen Lorsbach und Hofheim unterwegs war gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Einbrecher gehen leer aus, Schwalbach a.Ts., Hofheim, 22.12.2019

(ho)Die Polizei im Main-Taunus-Kreis hat gestern zwei Einbrüche registriert, bei denen die Täter offenbar leer ausgegangen sind. Im Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 12.15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Sossenheimer Weg in Schwalbach. Durch eine eingeschlagene Terrassentür drangen die Täter in das Gebäude ein, flüchteten jedoch offenbar ohne Beute vom Tatort. Was blieb ist der Sachschaden, der einer ersten Schätzung zufolge rund 500 Euro beträgt. Gegen 19.30 Uhr wurde schließlich noch ein Einbruch im Dr.-Rohmer-Weg in Hofheim festgestellt. Einbrecher verschafften sich in diesem Fall Zugang zum Garten des Einfamilienhauses, bei dem sie mit brachialer Gewalt ein Fenster öffneten und auf diese Weise in das Gebäude gelangten. Dort kamen die Täter allerdings nicht weit, da sie die Alarmanlage auslösten und aus dem Haus flüchteten. Auch in diesem Fall beträgt der Schaden mindestens 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Unfallflucht mit hohem Schaden, Hattersheim, Okriftel, Isenburgstraße, 20.12.2019 bis 21.12.2019

(ho)Bei einem Verkehrsunfall im Zeitraum vom Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, bis Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist in Okriftel an einem geparkten Audi A 3 ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro entstanden. Der Wagen war am Fahrbahnrand der Isenburgstraße abgestellt und wurde von einem unbekannten Fahrzeug am rechten, hinteren Kotflügel beschädigt. Der Verursacher des Unfalles flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell