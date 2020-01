POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25. Januar 2020 Fahren ohne Fahrerlaubnis in Langen Verkehrsunfall in Cadenberge

Polizeiinspektion Cuxhaven

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25. Januar 2020 Fahren ohne Fahrerlaubnis in Langen Verkehrsunfall in Cadenberge

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Geestland/Langen. Am Freitag, den 24.01.2020, wurden Beamte des PK Geestland in Langen, Leher Landstraße, kurz vor Mitternacht auf einen Pkw aufmerksam und kontrollierten diesen. Der Fahrer, ein 46-jähriger Bremerhavener, gab zunächst falsche Personalien an. Die Identität des Mannes konnte schließlich zweifelsfrei an der Wohnanschrift geklärt werden. Eine Überprüfung der echten Personalien des Pkw-Fahrers ergab, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten.

Bereich Hemmoor

Verkehrsunfall durch Trunkenheit und Drogeneinfluss

Cadenberge. Am Freitagabend befuhr ein 24-jähriger Einwohner aus der Samtgemeinde Himmelpforten kurz nach 23.00 Uhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 73 in Cadenberge in Richtung Cuxhaven. In Höhe des Lidl-Marktes gerät er mit seinem Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel und kollidiert dort mit einem Schild und einem Straßenbaum. Anschließend überschlägt sich das Fahrzeug und bleibt auf dem Dach auf der Bundesstraße liegen. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leichtverletzt, sein Fahrzeug wurde allerdings total beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeikommissariats Hemmoor fest, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Dem jungen Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000.- Euro. Die Feuerwehr Cadenberge leuchtete die Unfallstelle aus und räumte diese anschließend.

