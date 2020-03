Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag kam ein 20-jähriger VW-Lenker gegen 12.45 Uhr auf der L 1084, in Richtung Ebnat fahrend, auf Höhe eines Waldstückes infolge Eisglätte nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Böschung. Dabei zog sich der Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

Von einem Unbekannten wurde zwischen Samstagnachmittag 15 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr an einem in der Brunnenstraße geparkten Pkw Audi der rechte Außenspiegel beschädigt und ein Schaden von ca. 300 Euro verursacht.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte am Samstagnachmittag ein 27-jähriger Audi-Lenker, als er gegen 17 Uhr im Einmündungsbereich Wilhelmstraße/Schafgasse leicht zurücksetzte, um seine Fahrtrichtung zu ändern und dabei den dahinter wartenden Pkw eines 56-jährigen VW-Lenkers übersah.

Aalen: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg geriet ein 44-jähriger Skoda-Lenker am Samstag, gegen 17.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Aalen/Oberkochen und Aalen/Westhausen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterlichen Fahrbahn in den Grünstreifen, von wo aus er quer über die Fahrbahn schleuderte und gegen die rechte Schutzplanke prallte, bevor er von dieser abgewiesen quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Schaden an den sechs Segmenten der Schutzplanke muss noch von der Straßenmeisterei ermittelt werden.

Rosenberg: Unfallflucht

Als am frühen Sonntagmorgen ein 37-jähriger Peugeot-Lenker gegen 1.30 Uhr von der Gartenwiese nach rechts in die Orrotstraße abbog, fuhr er vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit über den Gehweg in einen Gartenzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Im Rahmen der Fahndung konnte das Verursacherfahrzeug in der Blumenstraße festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ellwangen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Sonntag wurde von Unbekannten die Bushaltestelle vor der Berufsschule in der Berliner Straße mit Farbe beschmiert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Gschwend: Versuchter Einbruch

Ein Unbekannter versuchte am Sonntagabend gegen 22 Uhr in das Gebäude am Badesee einzudringen. Hierzu schnitt er zunächst eine Plane vom Kiosk auf und versuchte dann ein Fenster aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Er hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Buchstraße/Königsturmstraße missachtete eine Pkw-Lenkerin am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden Pkw-Lenkerin. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

