POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall: Rollerfahrer mit einer ganzen Liste an Verstößen, Unfalle

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden am Samstag gegen 15:00 Uhr in der Theodor-Cashel-Straße, als eine 25-jährige VW Lupo-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke ausparken wollte und dabei auf einen Audi auffuhr.

Oberrot: Eine ganze Liste an Verstoßen

Am Sonntag kurz vor 12:00 Uhr war eine Streifenbesatzung auf der L1050 von Hausen kommend in Richtung Oberrot unterwegs. In derselben Richtung vor dem Streifenwagen fuhr ein 19-Jähriger zusammen mit einer 17-jährigen Soziaauf einem Motorroller. Aufgrund des Gegenverkehrs konnten die Beamten den Roller nicht überholen und folgten diesem etwa 200 Meter. Als der Roller nach rechts über einen Grünstreifen fuhr und der Fahrer auf einem Rad- bzw. Fußgängerweg anhielt, entschieden sich die Beamten den Rollerfahrer eine Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei stellten die Beamten eine ganze Reihe an Verstößen fest. Zum einen war an dem Pegasus-Roller ein schwarzes Kennzeichen aus dem Jahr 2011 angebracht. Dieses, so gab der 19-jährige Fahrer zu, hatte er gestohlen. Zudem war der Mann ohne Führerschein auf dem Zweirad unterwegs. Dafür stellten die Beamten bei einer Durchsuchung jedoch Drogen in der Tasche des Mannes fest. Auch bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss den Roller gefahren war, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet wurde. Auch bei der jungen Frau wurde Betäubungsmittel aufgefunden. Der Fahrer selbst führte zudem ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Dem Mann droht nun neben einem Ordnungswidrigkeiten-verfahren auch ein Strafverfahren.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Etwa 500 Liter Diesel haben Unbekannte aus einem am Parkplatz Reußenberg an der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim aus einer dort abgeparkten Sattelzugmaschine der Marke DAF abgepumpt. Der LKW war dort aufgrund der Standzeiten zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 7:00 Uhr abgestellt gewesen.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/ Jagst unter Telefon 07904 9426-0 entgegen.

Ilshofen: Wildunfall auf Autobahn

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstanden an einem Mini einer 20-Jährigen, die zwischen der Anschlussstelle Ilshofen und der Anschlussstelle Kirchberg auf der Autobahn A6 in Richtung Nürnberg unterwegs war, als ein Reh versuchte die Fahrbahn zu überqueren und von dem PKW erfasst wurde. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet.

