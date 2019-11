Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden nach Rettungseinsatz in Stadtoldendorf

Stadtoldendorf (ots)

Am frühen Samstagnachmittag (30.11.2019) kam es in Stadtoldendorf zu einem Rettungseinsatz in einem Wohnhaus.

Im Rahmen dieses Einsatzes wurden zwei leblose Personen aufgefunden.

Aufgrund der aktuell laufenden Ermittlungen durch die Beamten der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden können zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen gegeben werden.

