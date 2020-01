Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit 5 Fahrzeugen in Siegen Trupbach - #polsiwi

Siegen (OT Trupbach) (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.01.2020) kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich Freudenberger Straße / Trupbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 5 beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransporters erkannte zu spät, dass eine 27-jährige Fahrerin eines Skodas verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr auf den PKW auf. Durch das Auffahren schleuderte dieser dann in zwei weitere, ebenfalls im Bereich dieser Kreuzung verkehrsbedingt haltenden PKW. Der 38-Jährige versuchte das Steuer seines Kleintransporters noch herumzureißen und touchierte dabei einen weiteren, neben ihm fahrenden VW Kleintransporter einer Siegener Malerfirma. Die beiden Insassen des Skoda wurden leicht verletzt und mittels RTW in ein Siegener Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro.

