Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeugen gesucht- Drei Einbrüche in Freudenberg - #polsiwi

Freudenberg (ots)

In Freudenberg ist es am Montagabend(13.01.2020) zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen. Unbekannte verschafften sich in den frühen Abendstunden Zugang zu Wohnhäusern in der Jung-Stilling-Straße, der Lagemannstraße und im Sonnenweg. Die Täter brachen Türen auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Wertgegenstände sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei hat nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. In allen Fällen erbittet das Siegener Kriminalkommissariat 5 mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

