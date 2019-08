Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (16.08.2019) an der S-Bahn-Haltestelle Nürnberger Straße zwei 27 und 41 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Heroin zu handeln. Die Beamten beobachteten gegen 22.00 Uhr, wie der 27-Jährige rund zwei Gramm mutmaßliches Heroin verkaufte, das er zuvor von dem 41-Jährigen bekommen hatte. Sie nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen fanden sie rund ein halbes Gramm Heroin und 150 Euro Bargeld auf, das vermutlich aus Drogengeschäften stammt, und beschlagnahmten es. In der Wohnung des 41-Jährigen konnte die Polizei darüber hinaus über 200 Gramm Heroin sicherstellen. Der 41-jährige Italiener wurde am Samstag (17.08.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell