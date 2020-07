Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Brand einer Photovoltaikanlage und Zufallsfund

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.07.2020 gegen 15:30 Uhr geriet im Jahnring in Ellerstadt eine Photovoltaikanlage in Brand. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen hatten sich schon alle Hausbewohner eigenständig in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Brand, der vermutlich von einem defekten Paneel der Photovoltaikanlage ausgelöst wurde, konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden am Gebäude. Nur ein Teil der Photovoltaikanlage wurde beschädigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten eine sogenannte Cannabis-Plantage in einem Kellerraum festgestellt werden. Die Kriminalpolizei erschien daraufhin vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den Verantwortlichen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

