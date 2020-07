Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durch Baggerarbeiten beschädigte Stromleitung löst Schmorbrand aus

Carlsberg/Hertlingshausen (ots)

Am Mittwoch, den 01.07.2020, wurden gegen 17:35 Uhr während Baggerarbeiten im Garten eines Anwesens in der Hauptstraße die Stromoberleitung beschädigt. Der Bagger blieb an der Stromleitung hängen, wodurch der Strommast des Nachbaranwensens abbrach und dortige Dachziegeln beschädigte. Am daran benachbarten Haus wurde die Stromleitung abgerissen. Das abgerissene Stromkabel verursachte einen Schmorbrand im Bereich der Dachregenrinne. Die von dem Stromkabel ausgehende Gefahr konnte von dem hinzugezogenen Stromanbieter beseitigt werden. Durch die hinzugezogene Feuerwehr Carlsberg und Altleiningen konnte eine offene Brandentwicklung verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

