Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Glück im Unglück hatte am Morgen des 01.07.2020 eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Neustadt. Die Dame befuhr mit ihrem Zweirad ordnungsgemäß den Radweg in der Martin-Luther-Straße und überquerte hierbei die Mönchgartenstraße. In diesem Moment wollte ein 34-jähriger Autofahrer, welcher ebenfalls die Martin-Luther-Straße mit seinem PKW befuhr, in die Mönchgartenstraße abbiegen. Der Mann übersah jedoch die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte die Frau. Sie zog sich glücklicherweise nur leichte Schürfwunden zu und konnte im Anschluss weiterfahren.

