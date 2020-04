Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200408.3 Itzehoe: Zeugen nach Raub gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Itzehoe zu einem Raub auf einen Paketzusteller gekommen. Der Täter erbeutete Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können.

Gegen 01.35 Uhr stand der Geschädigte im Rahmen einer Paketzustellung mit seinem Fahrzeug in der Straße Langer Peter in Höhe der dortigen Krankenversicherung. Er befand sich am Kofferraum seines Wagens, als er einen Schlag verspürte. Während dem Mann kurzfristig schwarz vor Augen wurde, nahm sich der Angreifer das Portemonnaie des 22-Jährigen und flüchtete in Richtung Brunnenstieg. Nach dem Vorfall entdeckte der Geschädigte seine Geldbörse auf dem Grünstreifen, ein Geldschein fehlte daraus.

Zunächst beabsichtigte der Möllner, seine Arbeit fortzusetzten, informierte gegen 01.45 Uhr dann schließlich doch die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ, eine Personenbeschreibung konnte der Überfallene nicht liefern. Er blieb trotz der Gewalteinwirkung unverletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die ansonsten sachdienliche Hinweise geben könnten, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

