Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200407.5 Itzehoe: Schuhdieb unterwegs

Itzehoe (ots)

Innerhalb der letzten Tage ist es in Itzehoe mehrfach zu Diebstählen von Schuhen aus Mehrfamilienhäusern gekommen. Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine, die Polizei sucht nach Zeugen.

Seit dem 3. März 2020 bis zum 5. März 2020 haben mehrere Geschädigte den Diebstahl ihrer Schuhe aus den Treppenhäusern von Wohnblocks angezeigt. Von Freitag auf Samstag der vergangenen Woche verschwanden aus einem Haus in der Hindenburgstraße zwei Paar Schuhe, in der Gartenstraße waren es am Samstag ebenfalls zwei Paar und am Sonntag beklagte ein Mann aus der Friedrich-Ebert-Straße den Verlust von einem Paar. Wo die Schuhe geblieben sind, ist unklar. Zeugen, die hierzu oder zu dem Dieb selbst Angaben machen können, sollten sich bei der Itzehoer Polizei unter der Nummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

