POL-IZ: 200407.3 Hemmingstedt: Einbruch in Kindertagesstätte

Hemmingstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher eine Kindertagesstätte in Hemmingstedt heimgesucht. Sie stahlen unter anderem einen Computer und richteten einen erheblichen Sachschaden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag bis Montagmorgen, 07.00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Grundstück des Kindergartens in der Bahnhofstraße. Über ein Fenster stiegen sie in das Objekt ein und stahlen aus dem Inneren einen Computer und eine Festplatte. Die Sachschäden, die die Unbekannten im Zuge der Tat anrichteten, dürften sich auf etwa 2.500 Euro belaufen, der Wert des Stehlguts liegt bei 500 Euro.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

