Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unterschlagung einer Geldbörse

Prüm (ots)

Am Samstag, den 07.03.2020, hielt sich eine Kundin gegen 16:00 Uhr im Ausgangsbereich der Aldi Filiale in Prüm auf. Dort legte sie ihre auffällig rote Geldbörse gegenüber der Werbeblätter auf einem Tresen ab. Anschließend verließ sie die Filiale, ohne an ihre Geldbörse zu denken. Kurze Zeit später viel das Fehlen der Geldbörse auf, jedoch war diese bereits durch eine unbekannte Person unterschlagen worden. Die Geldbörse ist groß, rechteckig und rot mit der Markenaufschrift MANGO. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm (06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

