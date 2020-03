Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Reifen an zwei Pkw durch Einstiche beschädigt

Rivenich (ots)

In der Zeit von Samstag, den 07.03.2020, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 08.03.2020, 08:00 Uhr, wurden an zwei Pkw vor einem Anwesen in der Moselstraße in Rivenich Reifen durch Einstiche beschädigt. Relevante Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 oder per eMail piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.

