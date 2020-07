Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrzeugführer und Beifahrer unter Drogeneinfluss

Bild-Infos

Download

BAB 61, Gem. Ludwigshafen (ots)

Am Samstag den 04.07.20 gegen 11:30 Uhr fiel Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB 61 in Richtung Süden innerhalb einer Verkehrskontrolle eines Pkws mit französisier Zulassung auf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Demnach führte der 29-jährige Mann den Pkw unter dem Einfluss von Cannabis. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel musste sichergestellt werden und konnte nicht an den 36-jährigen Beifahrer ausgehändigt werden, da dieser ebenfalls unter Drogeneinfluss stand. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhen von 700 EUR hinterlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

PK König



Telefon: 06237/933-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell