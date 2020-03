Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Elektroroller aus Wochenendhaus gestohlen

Thören (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Elektrotoller aus einem Wochenendhaus gestohlen. Der oder die Täter brachen in das Haus in der Neuen Waldstraße ein und überwandten das Lenkradschloss des Rollers, den sie daraufhin aus dem Haus schieben konnten. Wie und wohin der Roller abtransportiert wurde ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Winsen unter Tel.: 05143/66772-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

