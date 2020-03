Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Einbruch in Autohaus gesucht

Neuenhäusen (ots)

In der Nacht zu heute brachen Unbekannte gegen 1 Uhr in ein Autohaus in der Hannoverschen Heerstraße Ecke Planckstraße ein. Im Inneren wurden sämtliche Räume betreten und die Kasse gewaltsam geöffnet. Anschließend flüchteten sie aus dem Gebäude, nachdem der Alarm auslöste.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell