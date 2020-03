Polizei Steinfurt

Am Montag (09.03.2020), gegen 17.20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum eines Telefonladens in der Gartenstraße. Er verwickelte den Verkäufer in ein Verkaufsgespräch. Offensichtlich vom Verkäufer unbemerkt betraten zwei weitere Täter in dieser Phase den Verkaufsraum. Einer dieser Täter stellte sich nun in die Nähe des Verkäufers und schirmte so die Sicht in den Verkaufsraum ab. Der dritte Täter konnte so unbemerkt einen angrenzenden Lagerraum betreten und mehrere hochpreisige Mobiltelefone entwenden. Wie der Täter die verschlossene Tür zum Lagerraum öffnen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Nachdem der Dieb die Mobiltelefone in eine mitgebrachte Tasche verstaut hatte, gab er dem zweiten Täter ein Zeichen. Dieser entfernte sich dann vom Verkäufer. Kurz darauf brach auch der erste Täter sein Verkaufsgespräch ab und verließ den Verkaufsraum. Der erste Täter war etwa 35 bis 40 Jahre alt, hatte eine gepflegte südosteuropäische Erscheinung und trug einen Vollbart. Er trug ein blaues Jackett, einen hellen Schal und eine blaue Basecap mit weißem Aufdruck. Er sprach deutsch und trug eine auffällige goldene Uhr am Arm. An den Seiten war sein Kopfhaar rasiert. Der zweite Täter war jünger, etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatte ein südosteuropäisches Aussehen und war insgesamt dunkel gekleidet. Er hatte eine schlanke Statur und hatte eine Tasche dabei. Der dritte Täter trug eine graue Mütze, war ebenfalls dunkel gekleidet und schlank. Dieser Täter trug eine Brille. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem gemeinschaftlichen Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefonnummer 02551/ 15 - 4115.

