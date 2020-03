POL-ST: Steinfurt-Bo., Hopsten, Emsdetten, Eigentumsdelikte

Polizei Steinfurt

Ort: Steinfurt-Bo., Gantenstraße

Zeit: Freitag, 06.03.2020, 00.00 Uhr bis Montag, 09.03.2020, 09.00 Uhr

Unbekannte Täter sind in die Turnhalle der Michael-Ende-Schule eingedrungen. Sie haben vermutlich die Notfalltür manipuliert und sind so in die Turnhalle gelangt. In der Halle haben sie die Ballschränke aufgebrochen und die Haupteingangstür beschädigt. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Ort: Hopsten, Bunte Straße

Zeit: Montag, 09.03.2020, 21.30 Uhr

Mit körperlicher Gewalt haben Unbekannte an einem Supermarkt den Metallzaun eines Außenanbaus aus der Verankerung gerissen. Von dort entwendeten sie fünf Getränkekisten mit einem Einkaufswagen. Ein Zeuge bemerkte die Täter, woraufhin diese in Richtung Kettelerstraße flüchteten. Den Einkaufswagen mit den Getränkekisten ließen sie zurück. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ort: Emsdetten, Gutenbergstraße

Zeit: Sonntag, 08.03.2020, 00.00 Uhr bis 23.59 Uhr

Unbekannte beschädigten einen Zaun, um so auf das Grundstück einer Firma zu gelangen. Dort gingen sie in eine Lagerhalle, die sich im Bau befindet. In der Halle hebelten sie die Tür zu einem Nebenraum auf. Es wurde, ersten Angaben zufolge, nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

