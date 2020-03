Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, gestohlene Fahrräder sichergestellt

Steinfurt (ots)

Am Samstag (29.02.), gegen 18.50 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er gerade beobachtet habe, wie zwei Männer jeweils ein Fahrrad im Bereich des BWS - Centers weggetragen hätten. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte zwei Männer anhalten, die ein verschlossenes Herrenrad der Marke KTM, Typ Avenza, und ein verschlossenes Damenrad der Marke Sparta, Typ Olympia, wegtrugen. Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Die Personalien der beiden Diebe wurden festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet. Bisher ist es noch nicht gelungen, die Räder ihren rechtmäßigen Besitzern zu übergeben. Die Polizei bittet die Besitzer oder Zeugen, die die Räder erkennen, sich mit ihr unter der Telefonnummer 02551/ 15 - 5116 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell