Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebespaar mit Rollstuhl

Groß Hehlen (ots)

Eine Frau hat am Dienstagmittag ihre Handtasche in einem Einkaufsmarkt in der Straße Zur Hasselklink für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Als sie die Tasche wieder an sich nehmen wollte, war sie verschwunden. Noch während der Nachfrage im Kassenbereich drängte sich eine Frau, die einen Mann im Rollstuhl schob, an ihr vorbei. Eine Nachsuche im Markt verlief ohne Erfolg.

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnung durch den Ladendetektiv stellte sich heraus, dass die im Kassenbereich drängelnde Frau die Handtasche an sich genommen und dem Rollstuhlfahrer übergeben hatte.

Die Frau wird auf ca. 70 Jahre geschätzt, war von dicklicher Statur und trug eine beigebraune Pudelmütze. Der Mann wird auf das gleiche Alter geschätzt und hatte ein großes Paket auf dem Schoß.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, zu melden.

