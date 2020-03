Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Betrügerische Dachdecker zocken Senioren ab

Celle (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor vier Betrügern, die gestern und vorgestern in Faßberg mit einem weißen Transporter mit Zulassungskennzeichen OL (Oldenburg) unterwegs waren.

Die angeblichen Dachdecker hatten bereits am Montag bei einem älteren Ehepaar in der Lindenstraße geklingelt und Arbeiten am Schornstein angeboten.

Insgesamt kassierten sie einen hohen vierstelligen Betrag, verrichteten jedoch nur ungenügende Gegenleistungen.

Einer aufmerksamen Bankangestellten ist es zu verdanken, dass der Schaden nicht noch höher ausfiel. Die 61 Jahre alte Geschädigte hatte am Dienstag noch einen weiteren, sogar fünfstelligen Betrag abheben wollen.

Die Mitarbeiterin wurde misstrauisch und informierte zum Glück die Polizei.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem weißen Transporter bzw. zu dem vollständigen Zulassungskennzeichen machen können.

Der Wagen dürfte von Montagvormittag bis Dienstagmittag in der Lindenstraße geparkt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Faßberg unter 05055/987060.

Es ist möglich, dass auch in den nächsten Tagen in Faßberg oder Umgebung Betrüger mit dieser oder einer abgewandelten Masche versuchen, an das Ersparte von älteren Bürgen zu gelangen.

Daher warnt die Polizei eindringlich:

Lassen Sie sich generell nicht auf Haustürgeschäfte ein!

Seriöse Firmen unterbreiten ein schriftliches Angebot, das Sie in Ruhe prüfen können, bevor Sie einen Auftrag erteilen! Sie versenden schriftliche Kostenvoranschläge und erstellen ordnungsgemäße Rechnungen, die man per Überweisung begleichen kann.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt, rufen Sie die Polizei über den Notruf 110!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell