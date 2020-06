Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.06.2020 - 07:26: https://s.rlp.de/0ShRm

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund des Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Fabrikstraße am 13.06.2020 hat ein Brandsachverständiger am 15.06.2020 den Brandort begangen. Das Feuer brach im Keller des Mehrfamilienhauses an einer Couch aus. Brandursache ist, nach derzeitigem Ermittlungsstand, ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 80.000,- EUR. Die Bewohner können wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

entgegen.

