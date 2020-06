Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 67 Scheiben eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte schlugen über das vergangene Wochenende (12.06.2020 - 15.06.2020) insgesamt 67 Scheiben einer Schule im Stadtteil Edigheim (Mühlaustraße) ein. Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Zeugen und sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



