POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und des Südkreises vom 16./17.08.2019

Löningen - Diebstahl von 5 Duschrinnen und einer Rüttelplatte/Zeugenaufruf In der Nacht von Donnerstag, 15.08.2019, auf Freitag, 16.08.2019, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Rohbau in der Straße Brink fünf Duschrinnen und eine Rüttelplatte. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Löningen (Tel.: 05432/9500) zu melden. Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW Am Freitag, 16.08.2019, in der Zeit von 14:05 - 14:15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz Am Stadtpark einen PKW, indem sie dessen Lack mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/1860-0 entgegen. Quakenbrück/Essen (Oldenburg) - Gefährdung des Straßenverkehrs/Zeugenaufruf Am Freitag, 16.08.2019, gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei ein verdächtiger PKW gemeldet, der in starken Schlangenlinien aus Richtung Quakenbrück kommend in Richtung Essen fuhr. Auf der Löninger Straße konnte der PKW schließlich angehalten und kontrolliert werden. Der Alkoholtest ergab bei dem 35jährigen Fahrer aus Essen eine Atemalkoholkonzentration von 2,65 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach Zeugenaussagen ist der Essener während der Fahrt im Bereich Quakenbrück mehrmals in den Gegenverkehr gekommen und hat diesen gefährdet. Betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/9033-0 melden.

