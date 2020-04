POL-HSK: Nach Vorfahrtsmissachtung eine Fahrzeugführerin schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Thülener Kreuzes wurde am Donnerstag eine Fahrzeugführerin schwer verletzt. Zur Unfallzeit am frühen Abend befuhr ein 29-jähriger rumänischer Staatsbürger mit einem Pkw-Gespann die Kreisstraße 58 aus Rösenbeck kommend in Richtung Thülen. An der Kreuzung mit der B7 (Thülener Kreuz) beachtete er nicht die Vorfahrt einer 62-Jährigen aus Brilon. Im Kreuzungsbereich prallten beide Fahrzeuge zusammen. Der Pkw der Brilonerin kam danach von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 62-Jährige konnte aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie musste an der Unfallstelle notärztlich behandelt werden. Der 29-jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird durch die Polizei auf insgesamt 15.000,- EUR beziffert. Die B7 war während der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr musste die Unfallstelle großräumig umfahren. (Mo.)

