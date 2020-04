Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Marsberg (ots)

Am Dienstag gegen 4:10 Uhr kam es zwischen Essentho und Marsberg zu einem Unfall. Ein 43-jähriger Mann befuhr die Landstraße als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Die Fahrer beider Autos blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes aus Borgentreich fest und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Außerdem war der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Das Auto des Borgentreichers wurde abgeschleppt.

