Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wieder Graffiti an Schule

Arnsberg (ots)

Erneut wurden der Polizei Farbschmierereien an der Grundschule am St.-Hubertus-Platz gemeldet. Zwischen dem 26. und 27. März besprühten die unbekannten Täter eine Wand auf einer Fläche von etwa 2 mal 20 Meter mit schwarzer Farbe. Wie berichtet wurde bereits zwischen dem 20. und 21. März eine Wand der dortigen Turnhalle besprüht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

