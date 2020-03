PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 15.03.2020

Limburg (ots)

1.Verkehrsunfallflucht: Sonntag, 15. März 2020 gg. 00:15 Uhr, Dr.-Wolff-Straße 2, 65549 Limburg

Ein bislang unbekannter Fahrer / eine unbekannte Fahrerin eines Peugot Boxer versuchte zur o.g. Unfallzeit aus einer Parklücke in der Dr.-Wolff-Straße in Limburg auszuparken. Hierbei stieß der Peugeot Boxer mindestens zweimal gegen einen hinter ihm geparkten Pkw Vw Passat. Anschließend entfernte sich der Verursacher / die Verursacherin ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 400 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

J. Bär

-Kriminaloberkommissar-



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431-91400

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell