POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 12.03.2020

Limburg (ots)

1. Daimler beschädigt, Waldbrunn-Ellar, Lahrer Weg, Donnerstag, 12.03.2020, 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr

(si)Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte im Lahrer Weg in Ellar einen Daimler beschädigt. Die blaue Mercedes C-Klasse stand zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Wohnhauses, als die Täter zuschlugen und sowohl die Heckscheibe, als auch das linke Rücklicht des Pkw beschädigten. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt, Landesstraße 3063, Höhe Dehrn, Mittwoch, 11.03.2020, 07.40 Uhr

(si)Am frühen Mittwochvormittag wurden auf der Landesstraße 3063 in Höhe von Dehrn zwei Autofahrer bei einem Unfall verletzt. Ein 50 Jahre alter Opel-Fahrer war, gegen 07.40 Uhr, auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Runkel unterwegs, als ein Fiat aus Richtung Dehrn kam und vom Ahlbacher Weg auf die Landesstraße auffahren wollte. Dabei übersah der 22 Jahre alte Fiat-Fahrer augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Opel und stieß mit diesem zusammen. Sowohl der Opel-Fahrer, als auch der 22 Jahre alte Fiat-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und musste zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Zudem wurde beide Fahrzeuge so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

3. Toyota bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Weilmünster, Marktplatz, Mittwoch, 11.03.2020, 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr

(si)Im Laufe des Mittwoches wurde am Marktplatz in Weilmünster ein geparkter Toyota bei einer Unfallflucht erheblich beschädigt. Der weiße Toyota Europe stand zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr in einer Parkbucht gegenüber einer Bäckerei, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug die komplette Beifahrerseite des Pkw beschädigte. Der an dem Toyota entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

4. Seat landet auf Dach, Landesstraße 3281, zwischen Elsoff und Mengerskirchen, Mittwoch, 11.03.2020, 19.30 Uhr

(si)Am Mittwochabend ist auf der Landesstraße 3281 zwischen Elsoff und Mengerskirchen ein Seat von der Straße abgekommen und auf dem Dach gelandet. Die 21 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Mengerskirchen unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und dabei gegen einen Bordstein prallte. Bei dem Zusammenstoß geriet der Pkw ins Kippen und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Der Seat wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieb die 21-jährige Fahrerin unverletzt.

